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58 минут назад

В Одессе снова не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II

Елена Прошина

Власти Одессы снова отложили принятие решения по вопросу сноса памятника императрице Екатерине II в центре города. Об этом сообщает местное издание «Думская».

В Одессе снова не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инициативу рассматривает историко-топонимическая комиссия Одессы. При этом в юридическом департаменте мэрии города не уверены, что у нее есть право принимать данное решение. Этот момент и стал главной причиной, по которой комиссия решила в очередной раз отложить вопрос о сносе памятника Екатерины II, пояснили в «Думской».

Также в Одессе не смогли прийти к единому мнению по инициативе о присвоении одной из улиц города названия 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Напомним, что вопрос о сносе памятника Екатерине II был поднят украинцами еще 5 июля. Они создали две петиции, в одной из которых просили снести монумент, а в другой установить на его месте скульптуру порноактера Билли Херрингтона. Позже, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский поручил властям Одессы рассмотреть оба варианта, подчеркнув необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.

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