В Одессе снова не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II

Власти Одессы снова отложили принятие решения по вопросу сноса памятника императрице Екатерине II в центре города. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Отмечается, что инициативу рассматривает историко-топонимическая комиссия Одессы. При этом в юридическом департаменте мэрии города не уверены, что у нее есть право принимать данное решение. Этот момент и стал главной причиной, по которой комиссия решила в очередной раз отложить вопрос о сносе памятника Екатерины II, пояснили в «Думской».

Также в Одессе не смогли прийти к единому мнению по инициативе о присвоении одной из улиц города названия 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.