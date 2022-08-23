В Одессе снова не смогли решить вопрос о сносе памятника Екатерине II

Власти Одессы снова отложили принятие решения по вопросу сноса памятника императрице Екатерине II в центре города. Об этом сообщает местное издание «Думская».
Отмечается, что инициативу рассматривает историко-топонимическая комиссия Одессы. При этом в юридическом департаменте мэрии города не уверены, что у нее есть право принимать данное решение. Этот момент и стал главной причиной, по которой комиссия решила в очередной раз отложить вопрос о сносе памятника Екатерины II, пояснили в «Думской».
Также в Одессе не смогли прийти к единому мнению по инициативе о присвоении одной из улиц города названия 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего похода.
Напомним, что вопрос о сносе памятника Екатерине II был поднят украинцами еще 5 июля. Они создали две петиции, в одной из которых просили снести монумент, а в другой установить на его месте скульптуру порноактера Билли Херрингтона. Позже, 1 августа, президент Украины Владимир Зеленский поручил властям Одессы рассмотреть оба варианта, подчеркнув необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.