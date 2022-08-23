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1 час назад

Китай раскрыл провальную тактику Запада на Украине

Елена Прошина

Попытки Запада во главе с США представить Украину «стороной добра» являются абсурдными. Об этом заявило китайское издание The Global Times.

Китай раскрыл провальную тактику Запада на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению автора статьи, Вашингтон уже давно увлеченный созданием истории в духе «слабый побеждает сильного», провоцирует некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывает сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине, чтобы добиться задуманного эффекта. Он считает, что эти попытки выглядят абсурдно, особенно на фоне выделения Киеву вооружений и финансирования, но не гарантий безопасности.

Главной трагедией такого подхода является то, что он не учитывает взаимозависимости, крепко связывающей всех участников международных отношений, добавил автор материала. Он пояснил, что в эпоху глобализации «неразумно расширять пространство собственной безопасности до чужих границ и невозможно построить безопасность на незащищенности других», поскольку одно с другим неразрывно связано.

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