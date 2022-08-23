Китай раскрыл провальную тактику Запада на Украине

По мнению автора статьи, Вашингтон уже давно увлеченный созданием истории в духе «слабый побеждает сильного», провоцирует некоторые страны на противостояние крупным державам и выдумывает сюжет о борьбе «справедливости против зла» на Украине, чтобы добиться задуманного эффекта. Он считает, что эти попытки выглядят абсурдно, особенно на фоне выделения Киеву вооружений и финансирования, но не гарантий безопасности.