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13 минут назад

Лиз Трасс раскрыла, когда Великобритания применит ядерное оружие

Ura.Ru

Великобритания готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом предупредила главный кандидат на пост премьер-министра страны Лиз Трасс.

"Я готова сделать это": Лиз Трасс о возможности применить ядерное оружие
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.

В мире,Сергей Рябков,Консервативная партия,
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