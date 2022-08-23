"Я готова сделать это": Лиз Трасс о возможности применить ядерное оружие

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства, передает ТАСС.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие только в качестве ответа — для самообороны в крайнем случае. По его словам, Москва может это сделать только в порядке ответа на нападение.