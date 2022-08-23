"Минска-3 не будет". Зеленский заявил об отказе Киева прекратить огонь

"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что Минска-3 не будет", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Владимиру Зеленскому организовать встречу с Владимиром Путиным. Корреспондент турецкого телеканала добавил, что, если окончательного мира на Украине не будет достигнуто, прекращение огня будет зависеть от того, какие послания Зеленский передаст Эрдогану на саммите во Львове. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность проведения встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую предлагал организовать турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Пескова, встреча на высшем уровне между Путиным и Зеленским будет возможна после проведения обширной подготовительной работы.