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45 минут назад

Муж Пелоси пошел под суд

Lenta.ruиещё 3

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, 82-летний Пол Пелоси попал под суд после того, как устроил ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает Politico.

Муж Пелоси пошел под суд
Фото: ReutersReuters

Дело против Пелоси было возбуждено после того, как в мае его новый Porsche столкнулся с автомобилем Jeep. Полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в его крови. Ни Пелоси, ни водитель Jeep не получили серьезных травм, однако Пелоси были предъявлены обвинения по двум пунктам — ДТП, повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.

Заседание прошло в Калифорнии, во вторник, 23 августа. Пелоси приговорили к пяти дням тюрьмы, компенсации и штрафу в размере около 6,8 тысячи долларов, трем годам испытательного срока, а также восьми часам работы в суде. Учитывая проведенное под стражей времени и хорошее поведение Пелоси, судья согласился компенсировать тюремное заключение восемью часами работы в суде.

Кроме того, Пелоси будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль оснастят специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.

Верховный суд округа Напа в Калифорнии в июне предъявил обвинения в вождении в нетрезвом виде Полу Пелоси, он был задержан 29 мая. Отмечается, что Пелоси вышел под залог в размере 5 тысяч долларов.

В феврале сын политика Пол Пелоси-младший оказался замешан в мошеннической схеме с недвижимостью. В ходе расследования дела строительного инспектора Берни Каррана была найдена его переписка с неким Клиентом 9, который перечислил полторы тысячи долларов на благотворительный счет, чтобы якобы «решить проблемы с убогой ночлежкой в Сан-Франциско». Позже выяснилось, что здание, на состояние которого должен был закрыть глаза Карран, принадлежит Полу Пелоси и досталось ему в собственность от его бывшей девушки.

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