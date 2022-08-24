Муж Пелоси пошел под суд

Муж спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, 82-летний Пол Пелоси попал под суд после того, как устроил ДТП в нетрезвом виде. Об этом сообщает Politico.

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Дело против Пелоси было возбуждено после того, как в мае его новый Porsche столкнулся с автомобилем Jeep. Полицейские зафиксировали превышение допустимого уровня алкоголя в его крови. Ни Пелоси, ни водитель Jeep не получили серьезных травм, однако Пелоси были предъявлены обвинения по двум пунктам — ДТП, повлекшее травмы и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.

Заседание прошло в Калифорнии, во вторник, 23 августа. Пелоси приговорили к пяти дням тюрьмы, компенсации и штрафу в размере около 6,8 тысячи долларов, трем годам испытательного срока, а также восьми часам работы в суде. Учитывая проведенное под стражей времени и хорошее поведение Пелоси, судья согласился компенсировать тюремное заключение восемью часами работы в суде.

Кроме того, Пелоси будет обязан прослушать трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде, а принадлежащий ему автомобиль оснастят специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.

Верховный суд округа Напа в Калифорнии в июне предъявил обвинения в вождении в нетрезвом виде Полу Пелоси, он был задержан 29 мая. Отмечается, что Пелоси вышел под залог в размере 5 тысяч долларов.