Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь в своих соцсетях сделал репост высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.
Как передаёт РИА Новости, дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги «Государство и революция», в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.
«Вот что такое демократия на Западе», – заявил представитель МИД КНР.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае рассказали, как США обманули Евросоюз из-за России.