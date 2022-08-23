Китай высмеял западную демократию цитатой Ленина

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь в своих соцсетях сделал репост высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.

Как передаёт РИА Новости, дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги «Государство и революция», в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.