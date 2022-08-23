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1 час назад

В МИД КНР высмеяли западную демократию цитатой Ленина

Свободная прессаиещё 2

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь в своих соцсетях сделал репост высказывания Владимира Ленина о демократии в западных странах.

Китай высмеял западную демократию цитатой Ленина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передаёт РИА Новости, дипломат поделился с подписчиками цитатой из книги «Государство и революция», в которой Ленин охарактеризовал «демократизм капиталистического общества» как политический строй для богатого и ничтожного меньшинства.

«Вот что такое демократия на Западе», – заявил представитель МИД КНР.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае рассказали, как США обманули Евросоюз из-за России.

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