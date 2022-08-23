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22 минуты назад

МИД Китая раскритиковал Запад словами Ленина

Елена Прошина

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с критикой в сторону демократии Запада, приведя цитату Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА «Новости».

МИД Китая раскритиковал Запад словами Ленина
Фото: TwitterTwitter

Своё обращение Чжао Лицзянь сделал в социальной сети. Он привёл цитату из книги Ленина «Государство и революция», в которой «демократизм капиталистического общества» назван политическим строем для богатого и ничтожного меньшинства.

«Вот что такое демократия на Западе», – заключил официальный представитель китайского МИД.

Стоит отметить, что Чжао Лицзянь часто комментирует действия США и других западных стран в своих социальных сетях. Ранее он указывал на неверное понимание Америкой фразы «международное сообщество», назвал США реальной угрозой для всего человечества, и высмеивал слова Генсека НАТО об оборонительном характере альянса.

Ранее минторг США добавил семь связанных с Китаем компаний в санкционный список.

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