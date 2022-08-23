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29 минут назад

В Донецке отменили празднование Дня города из-за обстрелов

RT на русском

В Донецке отменены все массовые мероприятия по случаю Дня города и Дня шахтёра 29 августа, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Донецке отменили празднование Дня города из-за обстрелов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи со сложившейся военной обстановкой принято решение не проводить массовые праздничные мероприятия», — приводит слова Кулемзина Донецкое агентство новостей.

Мэр поздравил горожан с наступающими праздниками и пожелал скорейшей победы и мира.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами калибра 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил в беседе с RT, что Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку 12 натовских снарядов калибра 155 мм.

В мире,Даниил Безсонов,Алексей Кулемзин,
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