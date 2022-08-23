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33 минуты назад

Зеленский предложил Западу выдвинуть ультиматум России по ЗАЭС

Ura.Ru

Запад должен выдвинуть России ультиматум, чтобы она вывела свои войска с территории Запорожской АЭС. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымской платформы».

Зеленский предложил Западу выдвинуть ультиматум России по ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

«Россия должна выйти с территории АЭС. Это вопрос опасности для всего мира. Поэтому нужно выйти. Принудительно. Нужно давить на Россию и давать им ультиматум от международного сообщества», — цитирует Зеленского РИА «Новости».

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Также Зеленский потребовал, чтобы в ходе миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ следовали в Энергодар только через территорию Украины.

«Если миссия будет добираться до электростанции через Крым, МАГАТЭ больше к нам не приедет», — предупредил Зеленский.

Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в ходе спецоперации России на территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия согласна на приезд миссии МАГАТЭ на территорию ЗАЭС для проверки ее безопасности. Если электростанция серьезно пострадает при обстрелах, Европу накроет радиацией, предупреждали в Минобороны РФ.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Минобороны России,МИД России,МАГАТЭ,
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