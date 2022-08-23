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46 минут назад

МИД Германии посоветовал немцам покинуть Украину

Газета.Ru

Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для своих граждан по поводу посещения и нахождения на территории Украины, сообщается на сайте ведомства. Как отметили в МИД ФРГ, немцам настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны и не планировать поездки на украинскую территорию.

МИД Германии посоветовал немцам покинуть Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну. На Украине идут боевые действия, ракетные и авиационные удары <...> Если вы не можете безопасно покинуть страну, оставайтесь на время в безопасном месте. Воздушное пространство закрыто. Как правило, можно покинуть страну по суше. Эвакуация немецкими властями невозможна», — говорится в сообщении.

В МИД Германии также отметили, что немцам, находящемся на территории Украины, стоит учитывать информацию о комендантском часе в том или ином городе страны. В ведомстве подчеркнули, что возможности Берлина по взаимодействию со своими гражданами ограничены из-за боевых действий, несмотря на работу посольства ФРГ в Киеве.

Ранее сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посетовал на призывы посольств западных государств к своим гражданам покинуть украинскую территорию на фоне продолжения военной спецоперации России.

В мире,Михаил Подоляк,
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