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55 минут назад

Киев отверг обвинения в убийстве Дарьи Дугиной

Lenta.ru

Киев невиновен в убийстве русской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Обвинения отверг президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа», пишет ТАСС.

«Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — заявил политик.

22 августа в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Зеленский пригрозил забрать Крым у России

Украинка прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а машина была продана через интернет-портал.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,ФСБ,
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