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35 минут назад

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Елена Прошина

Власти Великобритании исключили губернатора Севастополя Михаила Развожаева из своего санкционного списка. Соответствующий документ появился на сайте правительства Соединенного Королевства.

Там отмечается, что Развожаева исключили из сводного списка и его активы больше не подлежат заморозке в стране.

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Напомним, что Великобритания включила политика в санкционный список в 2020 году в рамках решения Совета страны Евросоюза по общим делам, куда тогда еще входил Лондон. Меру приняли на фоне проведенных РФ в 2019 году выборов в Крыму. Всего под санкции тогда попали семь человек. Им всем был запрещен въезд в страны Евросоюза и заморожены активы в ЕС.

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