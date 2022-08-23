Там отмечается, что Развожаева исключили из сводного списка и его активы больше не подлежат заморозке в стране.

Напомним, что Великобритания включила политика в санкционный список в 2020 году в рамках решения Совета страны Евросоюза по общим делам, куда тогда еще входил Лондон. Меру приняли на фоне проведенных РФ в 2019 году выборов в Крыму. Всего под санкции тогда попали семь человек. Им всем был запрещен въезд в страны Евросоюза и заморожены активы в ЕС.