Сын принца Гарри и Меган Маркл едва не погиб в пожаре

Ребенок британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл едва не погиб на пожаре, пока его родители были в отъезде. Об этом сообщает издание Metro.

Фото: Toby Melville / Reuters Toby Melville / Reuters

В своем подкасте Archetypes Меган Маркл рассказала, что инцидент произошел в 2019 году, когда она и принц Гарри улетели в Африку с официальным визитом. Их сын Арчи, которому тогда было четыре с половиной месяца, остался в Великобритании с прислугой.

По словам Маркл, она и ее муж узнали о пожаре после выступления в городе Ньянга в Зимбабве. Их уведомили, что в комнате, где должен был спать Арчи, загорелся обогреватель. Запах дыма почувствовал один из сотрудников, проходивший мимо по коридору, поэтому огонь удалось вовремя потушить.

По счастливой случайности во время возгорания Арчи не оказалось в комнате. Няня, которая должна была уложить его в кровать, решила перекусить и унесла ребенка с собой.

Маркл утверждает, что известие потрясло и ее, и Гарри, но им пришлось продолжать визит и посещать официальные мероприятия так, будто ничего не случилось.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей. Их старший сын Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в 2019 году. В 2021 году после отказа от полномочий членов британской королевской семьи и переезда в США у них родилась дочь