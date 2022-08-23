В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой

Говорит Москва

Более половины территории Евросоюза находится в зонах, где из-за таких погодных условий были объявлены предупреждения или тревога, сообщает Объединённый исследовательский центр Еврокомиссии. По мнению экспертов, аномально высокие температуры продержатся в западных регионах и Средиземноморье до ноября.

Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодёжи Мария Габриэль отметила, что такие погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых, а также приводят к лесным пожарам, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что запасы водохранилищ Испании достигли самого низкого уровня почти за 30 лет. Во время засухи они сократились более чем на 39%. В последний раз такой показатель фиксировался в 1995 году. К рекордно низкой отметке из-за засухи также приблизился уровень Рейна в Нидерландах.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители