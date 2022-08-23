Европа столкнулась с сильнейшей за последние 500 лет засухой

Более половины территории Евросоюза находится в зонах, где из-за таких погодных условий были объявлены предупреждения или тревога, сообщает Объединённый исследовательский центр Еврокомиссии . По мнению экспертов, аномально высокие температуры продержатся в западных регионах и Средиземноморье до ноября.

Еврокомиссар по инновациям, культуре, образованию и делам молодёжи Мария Габриэль отметила, что такие погодные условия негативно сказываются на уровне воды и урожае зерновых, а также приводят к лесным пожарам, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что запасы водохранилищ Испании достигли самого низкого уровня почти за 30 лет. Во время засухи они сократились более чем на 39%. В последний раз такой показатель фиксировался в 1995 году. К рекордно низкой отметке из-за засухи также приблизился уровень Рейна в Нидерландах.