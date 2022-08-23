На руку Путину: в Чехии указали на ошибки политики США на Украине

Недальновидная политика Вашингтона на Украине привела к укреплению стратегического партнерства России и Китая и потере Белым домом контроля над Киевом. Такое мнение в своей статье для чешского портала iDNES высказал обозреватель издания Томаш Прохазка.
Автор материала уверен, что своими действиями США только помогли президенту РФ Владимиру Путину, поскольку именно укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем и было его изначальным планом.
Также, по мнению Прохазки, участие Вашингтона в раздувании эскалации на Украине привело к потере равновесия во внешнеполитической игре, что в свою очередь сделало Запад бессильным перед альянсом Москвы и Пекина. Обозреватель считает, что в связи с этим разрешить российско-украинский конфликт возможно только через компромисс, по которому «ни одна из сторон не выйдет побежденной».