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3 минуты назад

В Чехии указали на ошибки политики США на Украине

Елена Прошина

Недальновидная политика Вашингтона на Украине привела к укреплению стратегического партнерства России и Китая и потере Белым домом контроля над Киевом. Такое мнение в своей статье для чешского портала iDNES высказал обозреватель издания Томаш Прохазка.

На руку Путину: в Чехии указали на ошибки политики США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор материала уверен, что своими действиями США только помогли президенту РФ Владимиру Путину, поскольку именно укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем и было его изначальным планом.

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Также, по мнению Прохазки, участие Вашингтона в раздувании эскалации на Украине привело к потере равновесия во внешнеполитической игре, что в свою очередь сделало Запад бессильным перед альянсом Москвы и Пекина. Обозреватель считает, что в связи с этим разрешить российско-украинский конфликт возможно только через компромисс, по которому «ни одна из сторон не выйдет побежденной».

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