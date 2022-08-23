На руку Путину: в Чехии указали на ошибки политики США на Украине

Недальновидная политика Вашингтона на Украине привела к укреплению стратегического партнерства России и Китая и потере Белым домом контроля над Киевом . Такое мнение в своей статье для чешского портала iDNES высказал обозреватель издания Томаш Прохазка.

Автор материала уверен, что своими действиями США только помогли президенту РФ Владимиру Путину , поскольку именно укрепление стратегического партнерства между Россией и Китаем и было его изначальным планом.

Также, по мнению Прохазки, участие Вашингтона в раздувании эскалации на Украине привело к потере равновесия во внешнеполитической игре, что в свою очередь сделало Запад бессильным перед альянсом Москвы и Пекина. Обозреватель считает, что в связи с этим разрешить российско-украинский конфликт возможно только через компромисс, по которому «ни одна из сторон не выйдет побежденной».