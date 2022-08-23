«Имперские амбиции»: зачем Дуда отправился в Киев

Своим визитом на Украину президент Польши Анджей Дуда как бы «олицетворяет европейскую поддержку киевского режима». Возможные цели его приезда назвал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».
По словам депутата, перед Днем независимости Украины президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо создать иллюзию того, что Европа подставит плечо и поможет. Белик добавил, что формально программа визита Дуды не является секретом, «вновь мы слышим о военной поддержке Украины со стороны Польши, еще одним абсурдным мероприятием станет саммит Крымской платформы».
В этой ситуации польские власти преследуют свои собственные геополитические интересы, подчеркнул Белик.
«Как бы то ни было, имперские амбиции не дают Польше покоя: эта страна стремится обрести вес, чтобы в дальнейшем влиять на политический климат в Европе», — резюмировал он.
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.
"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского", - сказал Шрот.
"Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <...> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле", - отметил глава канцелярии.
По его словам, затем польский лидер примет участие в саммите "Крымской платформы".
Президент Польши Анджей Дуда призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток —2» из-за российской спецоперации на Украине.
Об этом он заявил в ходе заседания организованной Киевом «Крымской платформы». Трансляция велась на украинском телевидении.
Дуда считает, что в условиях, когда Россия проводит спецоперацию на Украине, смена политики Запада должна предполагать не только приостановку «Северного потока — 2», но и его «ликвидацию, полный демонтаж».
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.
По его словам, если Берлин гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.
Варшава не имеет полномочий принимать решения относительно демонтажа "Северного потока - 2", подобные заявления президента Польши Анджея Дуды являются политической риторикой. Об этом заявил во вторник посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24".
"Со стороны президента Польши, которая вообще-то к "Северному потоку" отношения не имеет и не полномочна принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран. Со стороны Польши - да [это политическая риторика]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Польша и Украина разработают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. Его слова приводит агентство PAP.
«Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит отношения друг с другом», — сказал Кумох.
При этом он подчеркнул, что Варшава будет продолжать оказывать помощь Киеву, в том числе военную, так как у Польши «нет другого выхода».
«Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины — это также защита Польши», — заявил представитель президента.
Ранее политолог Конрад Ренкас предположил, что при поражении Украины в спецоперации СМИ Польши напишут о нем как о стратегической победе Киева. По его мнению, местные издания также продолжат цензурировать данные о возможных поражениях Вооруженных сил Украины.
2 августа президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау. Украинский лидер поблагодарил Варшаву за помощь с вооружением, в частности за поставку самоходных гаубиц Krab.
Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украина - огромная страна, в два раза больше по площади - более 600 тыс. кв км, а Польша - 312 тыс.", - сказал он, подчеркнув, что "это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами".
"Это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, речь идет о "деловом сотрудничестве, которое будет выгодно обеим странам, будет иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов".
"Мы об этом говорили с президентом. Особенно сегодня, когда в мире так много проблем, в частности, на энергетических рынках, это сотрудничество между Польшей и Украиной может быть очень выгодно для наших стран", - добавил польский лидер.
Дуда в очередной раз пообещал Украине всестороннюю помощь и поддержку.
"Украинские власти могут рассчитывать на Польшу и поляков", - констатировал он.
Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости. Об этом говорится в Telegram-канале главы украинского государства.
«В присутствии Анджея Дуды открыли Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет напоминать всем о смелости тех, кто с начала этой полномасштабной жестокой войны принял сторону добра и защищает ценности, которые делают людей людьми. Спасибо Анджею и всему польскому народу за дружбу и сотрудничество!» — говорится в сообщении.
Известно, что Дуда первым получил именную табличку на новой Аллее.
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могут договориться Зеленский и Дуда.
По его словам, оккупация Западной Украины будет одной из тем для обсуждения между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.
— Я думаю, что в первую очередь они договорятся о вводе войск на Западную Украину. Но вряд ли поляки поставят свои войска на фронт Донбасса. Они берегут и отвечают за своих людей. Им это не нужно. Однако оккупировать Западную Украину и позволить переброску войск с запада на восток — это вполне возможный исход встречи, — отметил Журавлев.
Эксперт подчеркнул, что президенты могут договориться о поставке дополнительного польского вооружения на территорию Украины.
— Также Зеленский и Дуда могут договориться о каких-то поставках оружия. Но все, что только можно, Польша уже отправила на Украину, — отметил политолог.
Ранее стало известно, что американские власти поставляют Украине больше вооружения, чем об этом официально заявляют. Об этом сообщили в американском издании Politico.
Согласно статье, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона рассказал, что Соединенные Штаты в течение некоторого времени поставляли киевскому режиму противорадиолокационные ракеты HARM. Причем эта помощь не была нигде официально объявлена.