«Имперские амбиции»: зачем Дуда отправился в Киев

По словам депутата, перед Днем независимости Украины президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо создать иллюзию того, что Европа подставит плечо и поможет. Белик добавил, что формально программа визита Дуды не является секретом, «вновь мы слышим о военной поддержке Украины со стороны Польши, еще одним абсурдным мероприятием станет саммит Крымской платформы».

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В этой ситуации польские власти преследуют свои собственные геополитические интересы, подчеркнул Белик.

«Как бы то ни было, имперские амбиции не дают Польше покоя: эта страна стремится обрести вес, чтобы в дальнейшем влиять на политический климат в Европе», — резюмировал он.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. Об этом сообщил во вторник глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

"Президент Анджей Дуда прибыл в Киев. Он поехал туда по приглашению президента [Украины] Владимира Зеленского", - сказал Шрот.



"Программа визита включает встречу с президентом, переговоры о военной поддержке Украины в смысле поставок оборудования, <...> а также в экономическом, гуманитарном и политическом смысле", - отметил глава канцелярии.

По его словам, затем польский лидер примет участие в саммите "Крымской платформы".

Президент Польши Анджей Дуда призвал «полностью демонтировать» трубопровод «Северный поток —2» из-за российской спецоперации на Украине.

Об этом он заявил в ходе заседания организованной Киевом «Крымской платформы». Трансляция велась на украинском телевидении.

Дуда считает, что в условиях, когда Россия проводит спецоперацию на Украине, смена политики Запада должна предполагать не только приостановку «Северного потока — 2», но и его «ликвидацию, полный демонтаж».

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что находящуюся на территории России инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны.

По его словам, если Берлин гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка.

Варшава не имеет полномочий принимать решения относительно демонтажа "Северного потока - 2", подобные заявления президента Польши Анджея Дуды являются политической риторикой. Об этом заявил во вторник посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24".

"Со стороны президента Польши, которая вообще-то к "Северному потоку" отношения не имеет и не полномочна принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран. Со стороны Польши - да [это политическая риторика]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Польша и Украина разработают новый двусторонний договор, сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох. Его слова приводит агентство PAP.

«Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит отношения друг с другом», — сказал Кумох.

При этом он подчеркнул, что Варшава будет продолжать оказывать помощь Киеву, в том числе военную, так как у Польши «нет другого выхода».

«Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины — это также защита Польши», — заявил представитель президента.

Ранее политолог Конрад Ренкас предположил, что при поражении Украины в спецоперации СМИ Польши напишут о нем как о стратегической победе Киева. По его мнению, местные издания также продолжат цензурировать данные о возможных поражениях Вооруженных сил Украины.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой МИД Польши Збигневом Рау. Украинский лидер поблагодарил Варшаву за помощь с вооружением, в частности за поставку самоходных гаубиц Krab.

Польша рассматривает Украину в качестве страны, с которой можно взаимовыгодно заниматься бизнесом. Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина - огромная страна, в два раза больше по площади - более 600 тыс. кв км, а Польша - 312 тыс.", - сказал он, подчеркнув, что "это страна огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами".



"Это страна, с которой Польша хочет заниматься бизнесом", - заявил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, речь идет о "деловом сотрудничестве, которое будет выгодно обеим странам, будет иметь экономическое измерение на принципах товарообмена, общих интересов".



"Мы об этом говорили с президентом. Особенно сегодня, когда в мире так много проблем, в частности, на энергетических рынках, это сотрудничество между Польшей и Украиной может быть очень выгодно для наших стран", - добавил польский лидер.

Дуда в очередной раз пообещал Украине всестороннюю помощь и поддержку.

"Украинские власти могут рассчитывать на Польшу и поляков", - констатировал он.

Президенты Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда открыли в центре Киева Аллею смелости. Об этом говорится в Telegram-канале главы украинского государства.

«В присутствии Анджея Дуды открыли Аллею смелости. Имя президента Польши Анджея Дуды всегда будет напоминать всем о смелости тех, кто с начала этой полномасштабной жестокой войны принял сторону добра и защищает ценности, которые делают людей людьми. Спасибо Анджею и всему польскому народу за дружбу и сотрудничество!» — говорится в сообщении.

Известно, что Дуда первым получил именную табличку на новой Аллее.

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», о чем могут договориться Зеленский и Дуда.

По его словам, оккупация Западной Украины будет одной из тем для обсуждения между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.

— Я думаю, что в первую очередь они договорятся о вводе войск на Западную Украину. Но вряд ли поляки поставят свои войска на фронт Донбасса. Они берегут и отвечают за своих людей. Им это не нужно. Однако оккупировать Западную Украину и позволить переброску войск с запада на восток — это вполне возможный исход встречи, — отметил Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что президенты могут договориться о поставке дополнительного польского вооружения на территорию Украины.

— Также Зеленский и Дуда могут договориться о каких-то поставках оружия. Но все, что только можно, Польша уже отправила на Украину, — отметил политолог.

Ранее стало известно, что американские власти поставляют Украине больше вооружения, чем об этом официально заявляют. Об этом сообщили в американском издании Politico.