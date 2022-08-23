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44 минуты назад

США расширили санкции против Китая

Елена Прошина

Минторг США добавил семь связанных с Китаем компаний в санкционный список. Об этом сообщает ПРАЙМ.

США расширили санкции против Китая
Фото: TwitterTwitter

Расширение санкций объяснили угрозой национальной безопасности.

«Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный лист», – говорится в опубликованном документе Минторга США.

Уточняется, что внесённые в санкционный список организации были классифицированы властями США как действующие вразрез с национальной безопасностью или интересами иностранной политики Вашингтона. Согласно имеющимся данным, эти организации пытались приобретать произведённые в США товары с целью военной модернизации Китая.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Китай увеличивает объёмы закупок российских энергоносителей, из-за чего сильнее впадает в зависимость от России.

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