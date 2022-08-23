Премьер-министр Финляндии извинилась за еще одну вечеринку

Премьер-министр Финляндии Санне Марин принесла извинения за ещё одну вечеринку. На этот раз в социальные сети утекла фотография с празднества, которое было организовано прямо в резиденции правительства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Хотя самой Санне Марин на фотографии нет, она призналась, что фото было сделано с её личной вечеринки, которую самый молодой премьер-министр Евросоюза закатила во время отпуска. По её словам, кадры были сделаны в официальной резиденции правительства в Кесяранта.
«Я не думаю, что эта фотография уместна и прошу прощения», – заявила Марин.
Она также добавила, что вечеринка не привела к угрозе государственной безопасности Финляндии.
Это уже не первый раз, когда в сеть попадают кадры досуга Санне Марин. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором 36-летний премьер выпивает, танцует и поёт в компании других отдыхающих.