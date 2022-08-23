В Йемене показали считавшиеся давно потерянными белорусские танки

На военном параде президентской гвардии в Йемене показали боевые танки Т-80БВ, которые еще десять лет назад поставила государству Белоруссия. Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным издания, в параде приняли участие 12 танков Т-80БТ, что стало их самой массовой демонстрацией в Йемене за время эксплуатации. Ранее на госмероприятиях можно было наблюдать лишь одну-две машины. В связи с этим многие эксперты полагали, что «практически все танки давно были утеряны в ходе боев и авиационных ударов многолетней гражданской войны».