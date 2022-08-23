Дуда в Киеве призвал демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» в Киеве заявил о том, что Газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать.
«Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — высказал свою точку зрения польский лидер.
Трансляцию мероприятия вел украинский телеканал «Суспiльне» на YouTube.
Ранее «СП» писала, что по результатам торгов на лондонской бирже ICE расчетная цена на газ за минувшие сутки достигла рекордного максимума за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.