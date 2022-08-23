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42 минуты назад

Дуда приехал в Киев и призвал демонтировать «Северный поток-2»

Свободная пресса

Президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» в Киеве заявил о том, что Газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать.

Дуда в Киеве призвал демонтировать «Северный поток-2»
Фото: ReutersReuters

«Когда Россия воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует, смена политики на Западе предполагает не только приостановку «Северного потока-2», но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — высказал свою точку зрения польский лидер.

Трансляцию мероприятия вел украинский телеканал «Суспiльне» на YouTube.

Ранее «СП» писала, что по результатам торгов на лондонской бирже ICE расчетная цена на газ за минувшие сутки достигла рекордного максимума за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.

Анджей Дуда,
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