В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
45 минут назад

Европа столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

Мария Иванова

Эксперты Объединенного исследовательского центра Евросоюза пришли к выводу, что Европа летом 2022 года столкнулась с самой сильной за последние 500 лет засухой. Об этом сообщает Bloomberg.

Европа столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новому отчету Европейской обсерватории засухи, около 64 процентов территории ЕС столкнулись с предупреждениями о засухе или с чрезвычайной ситуацией из-за засухи.

Эксперты ЕС считают, что жаркие и засушливые условия, которые провоцируют лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.

Россиянам пообещали длительный бархатный сезон

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда ранее заявил, что засушливая погода усугубляет энергетические проблемы ЕС в целом и Германии в частности.

Вследствие засухи упал уровень воды в реках Германии - из-за этого стране не удается доставить уголь до электростанций.

В мире,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители