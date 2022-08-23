Европа столкнулась с сильнейшей за 500 лет засухой

Эксперты Объединенного исследовательского центра Евросоюза пришли к выводу, что Европа летом 2022 года столкнулась с самой сильной за последние 500 лет засухой. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно новому отчету Европейской обсерватории засухи, около 64 процентов территории ЕС столкнулись с предупреждениями о засухе или с чрезвычайной ситуацией из-за засухи.

Эксперты ЕС считают, что жаркие и засушливые условия, которые провоцируют лесные пожары и снижают урожайность, сохранятся в некоторых частях региона до ноября.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда ранее заявил, что засушливая погода усугубляет энергетические проблемы ЕС в целом и Германии в частности.