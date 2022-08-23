В ЕС обсудят единый подход к выдаче виз россиянам

«Также главы МИД обсудят этот вопрос на следующей неделе в ходе неформальной встречи в Праге. Они обсудят единый подход», - сказала Спинант.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для россиян. Он назвал такое предложение противоречивым. По его мнению, действовать необходимо более выборочно, т.к. запретить въезд всем россиянам «нехорошая идея».

Он уточнил, что крупнейшим российским бизнесменам не стоит разрешать въезд в ЕС. Однако есть и много россиян, которые хотят покинуть страну, которые не готовы там находиться в такой ситуации. Он подчеркнул, что ЕС не должен закрывать дверь перед такими россиянами.