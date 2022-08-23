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54 минуты назад

Названы самые опасные города в Европе

Никита Бородкин

Британские города Брадфорд и Ковентри назвали самыми опасными местами Европы. Как сообщает The Sun (перевод сделан предоставлен «ИноТВ»), в исследовании Expatriate Consultancy учитывались криминальная статистика за последние три года, а города оценивают по единой системе.

Названы самые опасные города в Европе
Фото: public domainpublic domain

Согласно статистике, в Брадфорде за минувший год уровень преступности составил 146 правонарушений на 1000 человек. Наиболее распространенные — насилие и преступления на сексуальной почве. Кроме того, город занимает высокое место и в общемировом списке — 26 позиция.

В Ковентри ситуация немногим лучше — в прошлом году там фиксировалось 102 преступления на 1000 человек. В списке самых опасных городов Европы он занимает второе место.

При этом сами жители городов сомневаются в правдивости рейтинга и уверены, что в других британских городах уровень преступности выше. В качестве примера они приводят Бирмингем.

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Кроме того, не согласны с оценкой оказались и в региональной полиции. Его глава Роб Маккубри отрицает результаты исследования и называет Брадфорд «самым безопасным местом для жизни».

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