В Молдавии потребовали отставки Санду

Молдавская оппозиционная партия «Шор» провела акцию протеста у здания администрации президента в Кишиневе, потребовав отставки Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.
Сторонники партии потребовали освободить из СИЗО вице-председателя «Шор», депутата парламента Марину Таубер.
По мнению участников акции, за арестом Таубер лично стоит Санду. Многие протестующие пришли на акцию в футболках с надписью «Марина - политический заключенный».
«Мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну», - заявили организаторы акции с трибуны.
Таубер была задержана в июле. Она стала фигуранткой двух уголовных дел, связанных с незаконным финансированием.
23 июля суд удовлетворил запрос прокуратуры и отправил депутата под арест на 30 суток. Таубер заявила, что за уголовным делом стоит правящая Партия действия и солидарности.