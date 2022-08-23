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5 минут назад

В Молдавии потребовали отставки Санду

Мария Иванова

Молдавская оппозиционная партия «Шор» провела акцию протеста у здания администрации президента в Кишиневе, потребовав отставки Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

В Молдавии потребовали отставки Санду
Фото: ReutersReuters

Сторонники партии потребовали освободить из СИЗО вице-председателя «Шор», депутата парламента Марину Таубер.

По мнению участников акции, за арестом Таубер лично стоит Санду. Многие протестующие пришли на акцию в футболках с надписью «Марина - политический заключенный».

«Мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну», - заявили организаторы акции с трибуны.

Таубер была задержана в июле. Она стала фигуранткой двух уголовных дел, связанных с незаконным финансированием.

23 июля суд удовлетворил запрос прокуратуры и отправил депутата под арест на 30 суток. Таубер заявила, что за уголовным делом стоит правящая Партия действия и солидарности.

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