В КНДР оценили сроки дружбы с Россией

Пхеньян привержен последовательному развитию дружеских отношений с Москвой, которые будут длиться вечно. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНДР, пишет ТАСС.

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«Всестороннее развитие традиционных дружеских связей между КНДР и Россией - последовательная позиция нашего правительства. История дружбы КНДР и России будет продолжаться век за веком, вечно», - приводит слова заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля агентство Yonhap.

Дипломат подчеркнул, что нынешний глава Северной Кореи Ким Чен Ын в соответствии с волей своего отца Ким Чен Ира, открывшего новую главу дружеских отношений с Москвой своим визитом на российский Дальний Восток 20 лет назад, продолжает развитие сотрудничества между двумя странами. При Ким Чен Ыне двусторонние связи достигли «нового этапа», заметил заместитель министра.

Ранее КНДР стала пятым государством признавшим независимость республик Донбасса. Также в Пхеньяне назвали США ответственными за проведении экспериментов с патогенами на территории ряда стран и за распространение инфекционных заболеваний.