Обзор иноСМИ: ссора Польши с Венгрией и приговор от Дзюбы

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Фото: Reuters Reuters

«Россия рассорила Польшу и Венгрию»

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Нелиберальный альянс Венгрии и Польши в ЕС «переживает закат» из-за разногласий по украинскому кризису, пишет Foreign Policy. Варшава стала одним из самых ярых сторонников Киева, призывая к ужесточению санкций против Москвы и увеличению военной помощи, а Будапешт уклонился от какой-либо значимой поддержки Украины, вместо этого сосредоточившись на поддержании хороших отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Этот побудило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух консервативных правительств, «давних сторонников в противостоянии мигрантам, Брюсселю и верховенству закона», разошлись. Венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал, что Венгрия считает украинский кризис конфликтом двух славянских народов и хочет держаться от него подальше, а поляки стремятся в нем участвовать.

В штаб-квартире Suzuki произошло массовое отравление

В Японии 14 человек, предположительно, отравились угарным газом в штаб-квартире компании Suzuki в городе Хамамацу, префектура Сидзуока, сообщает NHK. Ранним утром 23 августа люди начали чувствовать себя плохо в местной столовой.

По данным экстренных служб, двое из них потеряли сознание, но затем пришли в себя. По информации NHK, все пострадавшие - работники столовой, все они были госпитализированы.

«Дзюба - приговор для Балотелли»

Дебют российского нападающего Артема Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор» может стать приговором для другого нападающего команды, итальянца Марио Балотелли, пишет турецкий портал Posta. В этом сезоне Балотелли принял участие только в одном матче, а на встречу с «Фенербахче», где Дзюба отметился голом, и вовсе не попал в заявку из-за травмы.

Балотелли, по слухам, может вскоре покинуть «Адану». По версии Posta, приход в команду Дзюбы поставил положение Балотелли под угрозу, а гол российского игрока может стать «приговором» для итальянца.

В Сирии убили иранского военного советника

Офицер иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит в Сирии 22 августа. Об этом сообщает Al Arabiyah.

СМИ назвали его Аболфазлом Алиджани, военнослужащим Сухопутных войск КСИР и «военным советником». Делали его убийства неизвестны. Al Arabiyah отмечает, что Иран, близкий союзник сирийского президента Башара Асада, принимал активное участие в сирийском кризисе с самого его начала в 2011 году, отправив в страну тысячи иранских и иностранных силовиков.

Миллионы людей в Индии оказались в зоне наводнения

На востоке Индии в штате Одиша около 6,4 миллиона человек оказались в зоне наводнения, сообщает NDTV. Причиной стали муссонные ливни, из-за которых разлились местные реки.