Обзор иноСМИ: ссора Польши с Венгрией и приговор от Дзюбы

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Нелиберальный альянс Венгрии и Польши в ЕС «переживает закат» из-за разногласий по украинскому кризису, пишет Foreign Policy. Варшава стала одним из самых ярых сторонников Киева, призывая к ужесточению санкций против Москвы и увеличению военной помощи, а Будапешт уклонился от какой-либо значимой поддержки Украины, вместо этого сосредоточившись на поддержании хороших отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.
Этот побудило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух консервативных правительств, «давних сторонников в противостоянии мигрантам, Брюсселю и верховенству закона», разошлись. Венгерский премьер Виктор Орбан подчеркивал, что Венгрия считает украинский кризис конфликтом двух славянских народов и хочет держаться от него подальше, а поляки стремятся в нем участвовать.
В Японии 14 человек, предположительно, отравились угарным газом в штаб-квартире компании Suzuki в городе Хамамацу, префектура Сидзуока, сообщает NHK. Ранним утром 23 августа люди начали чувствовать себя плохо в местной столовой.
По данным экстренных служб, двое из них потеряли сознание, но затем пришли в себя. По информации NHK, все пострадавшие - работники столовой, все они были госпитализированы.
Дебют российского нападающего Артема Дзюбы в турецком клубе «Адана Демирспор» может стать приговором для другого нападающего команды, итальянца Марио Балотелли, пишет турецкий портал Posta. В этом сезоне Балотелли принял участие только в одном матче, а на встречу с «Фенербахче», где Дзюба отметился голом, и вовсе не попал в заявку из-за травмы.
Балотелли, по слухам, может вскоре покинуть «Адану». По версии Posta, приход в команду Дзюбы поставил положение Балотелли под угрозу, а гол российского игрока может стать «приговором» для итальянца.
Офицер иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был убит в Сирии 22 августа. Об этом сообщает Al Arabiyah.
СМИ назвали его Аболфазлом Алиджани, военнослужащим Сухопутных войск КСИР и «военным советником». Делали его убийства неизвестны. Al Arabiyah отмечает, что Иран, близкий союзник сирийского президента Башара Асада, принимал активное участие в сирийском кризисе с самого его начала в 2011 году, отправив в страну тысячи иранских и иностранных силовиков.
На востоке Индии в штате Одиша около 6,4 миллиона человек оказались в зоне наводнения, сообщает NDTV. Причиной стали муссонные ливни, из-за которых разлились местные реки.
У спасателей нет доступа к людям как минимум в 134 деревнях. При этом правительство штата сейчас управляет 440 центрами помощи, где более 1,7 миллиона человек получают готовую еду. Эвакуация людей продолжается.