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43 минуты назад

Президент Финляндии сделал заявление об отношениях с Россией

Елена Прошина

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены. По его словам, доверие утрачено из-за российской спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

"Сейчас не время для налаживания связей с Россией"
Фото: ReutersReuters

Выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки Саули Ниинистё выразил мнение, что время для налаживания связей с Россией еще не наступило.

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», - сказал он.

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Ранее старший советник Института переходных экономик Банка Финляндии Лаура Соланко сообщила, что вопреки санкциям поставки товаров и сырья из Финляндии в Россию продолжаются. При этом она отметила, что масштабы таких обходов небольшие и вряд ли приведут к серьезным последствиям.

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