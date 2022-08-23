"Сейчас не время для налаживания связей с Россией"

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены. По его словам, доверие утрачено из-за российской спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.
Выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки Саули Ниинистё выразил мнение, что время для налаживания связей с Россией еще не наступило.
«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», - сказал он.
Ранее старший советник Института переходных экономик Банка Финляндии Лаура Соланко сообщила, что вопреки санкциям поставки товаров и сырья из Финляндии в Россию продолжаются. При этом она отметила, что масштабы таких обходов небольшие и вряд ли приведут к серьезным последствиям.