"Сейчас не время для налаживания связей с Россией"

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены. По его словам, доверие утрачено из-за российской спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

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Выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки Саули Ниинистё выразил мнение, что время для налаживания связей с Россией еще не наступило.

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей», - сказал он.