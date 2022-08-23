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30 минут назад

СМИ: в США растет угроза новой гражданской войны

Елена Прошина

Издание The Guardian пишет о риске новой гражданской войны в США. Внутри общества растет недоверие, граждане скупают оружие. Об этом пишет RT.

В США растет угроза новой гражданской войны
Фото: ReutersReuters

По словам основателя Центра по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия Гарена Уинтемьюта, перед президентскими выборами американцы обычно активно скупают оружие. По данным опроса, половина американцев ожидают гражданской войны в США в ближайшие годы. По мнению Уинтемьюта, такие данные говорят о падении доверия большого числа американцев к существующей государственной системе.

Обыск в резиденции Дональда Трампа, убийство полицейскими ветерана ВМС США, обвинение жителя Пенсильвании в угрозах федеральным агентам, а также резкое увеличение случаев запугивания госслужащих. Все это на фоне всплеска продаж оружия говорит о росте упаднических настроений в обществе.

При этом специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд отмечает, что политическая система в США не гарантирует того, что насильственный конфликт в стране не может произойти. По ее мнению, результаты опроса, говорят о том, что американцы разочарованы демократией.

Ранее глава Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что сейчас США все ближе к черте, отделяющей ее от новой гражданской войны. Именно поэтому власти стремятся переключить внимание граждан с собственных проблем на конфликты в Афганистане, Украине или Тайване.

В мире,Андрей Климов,Дональд Трамп,
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