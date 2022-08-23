В США растет угроза новой гражданской войны

Издание The Guardian пишет о риске новой гражданской войны в США. Внутри общества растет недоверие, граждане скупают оружие. Об этом пишет RT.

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По словам основателя Центра по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия Гарена Уинтемьюта, перед президентскими выборами американцы обычно активно скупают оружие. По данным опроса, половина американцев ожидают гражданской войны в США в ближайшие годы. По мнению Уинтемьюта, такие данные говорят о падении доверия большого числа американцев к существующей государственной системе.

Обыск в резиденции Дональда Трампа, убийство полицейскими ветерана ВМС США, обвинение жителя Пенсильвании в угрозах федеральным агентам, а также резкое увеличение случаев запугивания госслужащих. Все это на фоне всплеска продаж оружия говорит о росте упаднических настроений в обществе.

При этом специалист по гражданским конфликтам Рэйчел Кляйнфельд отмечает, что политическая система в США не гарантирует того, что насильственный конфликт в стране не может произойти. По ее мнению, результаты опроса, говорят о том, что американцы разочарованы демократией.