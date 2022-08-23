На Украине умер застрявший в порту российский моряк

В украинском Измаиле умер 64-летний суперинтендант Юрий Редько, — один из 60 российских моряков, застрявших в порту города с декабря прошлого года. Об этом сообщает RT.

Фото: Телеграм-канал «RT на русском» Телеграм-канал «RT на русском»

Отмечается, что у россиянина остались жена и двое детей, их уведомили о случившемся. В настоящее время решается вопрос об отправке умершего домой.

По данным RT, Редько скончался в местной больнице, куда его транспортировали на скорой. Последние месяцы его мучали постоянные боли в кишечнике, печени и поджелудочной.

Известно, что сейчас еще шестерым морякам требуется медицинская помощь.

«Состояние у нас ужасное. Мы не знаем точно, какие проблемы со здоровьем есть у каждого из нас: кто-то ведь и терпит, не говорит, не жалуется, чтобы товарищей не тревожить. Надо вытащить хотя бы этих семерых, теперь уже шестерых», — рассказал капитан сухогруза «Омский-132» Олег Чернышёв.

Моряки заявили, что их должны были обменять еще в конце июня. Почему этого так и не произошло, им не сообщили.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 11 российских моряков судна «Авангард», удерживаемых в украинском Измаиле, были освобождены.