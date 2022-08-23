Казахстан выразил протест послу Украины из-за слов о русских

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики из-за его высказываний о русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

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В ходе встречи Врублевский получил ноту протеста из-за его высказываний 21 августа в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Тогда он заявил, что киевский режим пытается убить как можно больше русских.

В МИД добавили, что высказали позицию о неприемлемости подобных заявлений для посла иностранного государства. Кроме того, такие высказывания способны нарушить дружественные отношения между странами.