Казахстан выразил протест послу Украины из-за слов о русских

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12 минут назад

Посла Украины вызвали в МИД Казахстана после слов о русских

Никита Бородкин

Посла Украины в Казахстане Петра Врублевского вызвали в МИД республики из-за его высказываний о русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе встречи Врублевский получил ноту протеста из-за его высказываний 21 августа в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Тогда он заявил, что киевский режим пытается убить как можно больше русских.

В МИД добавили, что высказали позицию о неприемлемости подобных заявлений для посла иностранного государства. Кроме того, такие высказывания способны нарушить дружественные отношения между странами.

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Напомним, что словами Врублевского также заинтересовались в Следственном комитете РФ. В ближайшее время ведомство даст правовую оценку заявлениям посла.

В мире,Следственный комитет,Госдеп США,
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