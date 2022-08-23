"Сейчас не время для налаживания связей с Россией"

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что время для налаживания связей с Россией еще не наступило. Такое мнение он выразил во вторник, выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

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"В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей", - утверждал он во вторник, выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

Текущий кризис в отношениях с восточным соседом Ниинистё назвал "ледяным", сравнив его с временами холодной войны.

"Отсутствуют возможности для диалога практически на любом направлении", - считает финский лидер.

При этом Ниинистё сказал, что "важно сохранить остающиеся каналы связи [с Россией] открытыми, даже если в данный момент они активно не используются". В частности, он упомянул "сотрудничество по вопросам безопасности судоходства в Финском заливе, где взаимодействие продолжается".