Чавушоглу: в НАТО есть страны, не желающие решения кризиса на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в НАТО есть страны, которые не хотят регулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haber Global.

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По его словам, речь идет не только о США, но и о ряде других государствах-членах альянса.

«Были и те, кто хотел саботировать сделку с зерном. Это не США. Вклад США заключался в следующем: например, в снятие экспортного барьера для российских удобрений, в разрешении на выход в порты, в проведении банковских операций», — сказал дипломат.

Он добавил, что некоторые страны Европы также хотели сорвать продуктовую сделку по вывозу продовольствия из портов Украины.