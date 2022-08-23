В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
25 минут назад

Глава МИД Турции Чавушоглу: в НАТО есть страны, не желающие решения кризиса на Украине

Газета.Ru

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в НАТО есть страны, которые не хотят регулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haber Global.

Чавушоглу: в НАТО есть страны, не желающие решения кризиса на Украине
Фото: Umit Bektas/ReutersUmit Bektas/Reuters

По его словам, речь идет не только о США, но и о ряде других государствах-членах альянса.

«Были и те, кто хотел саботировать сделку с зерном. Это не США. Вклад США заключался в следующем: например, в снятие экспортного барьера для российских удобрений, в разрешении на выход в порты, в проведении банковских операций», — сказал дипломат.

Он добавил, что некоторые страны Европы также хотели сорвать продуктовую сделку по вывозу продовольствия из портов Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе посетил Львов, где встретился с генсеком ООН и президентом Украины Владимиром Зеленским. Там он снова предложил свои посреднические услуги Москве и Киеву, предоставив площадку для переговоров на высшем уровне. Позиция Анкары снова отличается от остальных членов НАТО.

В мире,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД Турции,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители