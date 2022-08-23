Чавушоглу: в НАТО есть страны, не желающие решения кризиса на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в НАТО есть страны, которые не хотят регулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Haber Global.
По его словам, речь идет не только о США, но и о ряде других государствах-членах альянса.
«Были и те, кто хотел саботировать сделку с зерном. Это не США. Вклад США заключался в следующем: например, в снятие экспортного барьера для российских удобрений, в разрешении на выход в порты, в проведении банковских операций», — сказал дипломат.
Он добавил, что некоторые страны Европы также хотели сорвать продуктовую сделку по вывозу продовольствия из портов Украины.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе посетил Львов, где встретился с генсеком ООН и президентом Украины Владимиром Зеленским. Там он снова предложил свои посреднические услуги Москве и Киеву, предоставив площадку для переговоров на высшем уровне. Позиция Анкары снова отличается от остальных членов НАТО.