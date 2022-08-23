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14 минут назад

Госдеп США призвал американцев покинуть Украину

Елена Прошина

Госдепартамент и посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Украину в связи с угрозой ракетных ударов, говорится в заявлении американского посольства на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Госдеп США призвал американцев покинуть Украину
Фото: ReutersReuters

В заявлении американские власти призывают своих граждан, которые все еще находятся на территории Украины, немедленно покинуть страну.

«Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность», — говорится в сообщении.

Власти настоятельно призывают американцев уехать из страны в ближайшее время, используя частный наземный транспорт, если это безопасно. Также гражданам советуют заранее узнать места ближайших укрытий и бомбоубежищ.

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Ранее издание Le Figaro сообщило, что военные ВСУ рассказали о превосходстве российской артиллерии. Так, по словам одного из бойцов, район, где размещаются их позиции, подвергался обстрелам от 40 до 60 раз в день. В то же время украинские военные способны ответить лишь десятью залпами.

В мире,Госдеп США,
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