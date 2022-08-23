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30 минут назад

Медведь присоединился к пикнику людей и съел бутерброды. Видео

Денис Фьючин

Медведь решил присоединиться к пикнику, устроенному туристами, и съел их бутерброды. Инцидент произошел в США. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в распоряжении которого оказалось забавное видео с лесным хищником.

На записи видно, как не проявляющий агрессии медведь присел за стол, где находились люди. Один из них угостил животное бутербродом, тот охотно принял угощение с рук, а затем позволил сделать туристам сделать несколько кадров на память.

Ранее в социальной сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина кормит с рук аллигаторов.

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