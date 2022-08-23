Медведь решил присоединиться к пикнику, устроенному туристами, и съел их бутерброды. Инцидент произошел в США . Об этом сообщает МИЦ «Известия», в распоряжении которого оказалось забавное видео с лесным хищником.

На записи видно, как не проявляющий агрессии медведь присел за стол, где находились люди. Один из них угостил животное бутербродом, тот охотно принял угощение с рук, а затем позволил сделать туристам сделать несколько кадров на память.