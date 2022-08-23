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47 минут назад

Эстония не станет лишать проживающих в стране россиян права голоса на муниципальных выборах

Газета.Ruиещё 1

Живущие в Эстонии граждане России не станут лишаться права голоса на предстоящих муниципальных выборах. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на премьера страны Каю Каллас.

Проживающим в Эстонии россиянам оставят право голоса на местных выборах
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Действующее правительство не планирует вносить поправки в закон, которые оставили бы право голоса на местных выборах только гражданам Эстонии», — уточнила Каллас.

По словам премьер-министра Эстонии, данный вопрос долго обсуждали в ходе коалиционных переговоров, однако прийти к соглашению не получилось.

«Одно дело, если такого права нет с самого начала, как в Латвии, или если оно есть, но его отбирают», — подчеркнула политик.

По информации газеты, граждане третьих стран не имеют права голосовать на местных выборах в 13 государствах Евросоюза, в том числе в Латвии.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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