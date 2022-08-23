Президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, в канцелярии польского лидера рассказали, что ожидаются переговоры «на тему поддержки Украины в военном смысле».

Также речь между главами государств пойдет о «поставках оборудования», которое необходимо для защиты. Кроме того, в Киеве Дуда примет участие в саммите «Крымская платформа».

Напомним, что саммит «Крымская платформа» состоится во второй раз и пройдет 23 августа. В нем примут участие десятки стран и различные международные организации, в том числе и НАТО.