Казахстан выразил протест послу Украины из-за слов о русских

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины в Нур-Султане Петру Врублевскому из-за его высказываний о русских.

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Отмечается, что 23 августа Врублевский был вызван в казахстанский МИД.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.