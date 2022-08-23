Покормившую с рук аллигаторов женщину сняли на видео

На одной из американских ферм женщина покормила с рук аллигаторов. Смотрительница по имени Мэдди угостила подопечного едой, положив ее ему в пасть голыми руками. На случай в городе Эверглейдс (штат Флорида) обращает внимание зоозащитник Зейн Шапиро, который разместил соответствующее видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенной в России социальной сети, владельцем которой является компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ).

На записи можно наблюдать, как женщина находится у бассейна со множеством хищников, никто из них при этом не пытается на нее напасть. Одну из опасных рептилий она кормит с рук и после того, как он получает еду, похлопывает его по голове.