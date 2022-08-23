В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Покормившую с рук аллигаторов женщину сняли на видео

Денис Фьючин

На одной из американских ферм женщина покормила с рук аллигаторов. Смотрительница по имени Мэдди угостила подопечного едой, положив ее ему в пасть голыми руками. На случай в городе Эверглейдс (штат Флорида) обращает внимание зоозащитник Зейн Шапиро, который разместил соответствующее видео в своем Instagram-аккаунте (запрещенной в России социальной сети, владельцем которой является компания Meta, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ).

На записи можно наблюдать, как женщина находится у бассейна со множеством хищников, никто из них при этом не пытается на нее напасть. Одну из опасных рептилий она кормит с рук и после того, как он получает еду, похлопывает его по голове.

Ранее сообщалось, что в российском городе ночью заметили медведя, который куда-то бежал по проезжей части.

В мире,Общество,США,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители