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4 минуты назад

В Одессе вывесили флаг России

Мария Иванова

В Одессе на улице Небесной сотни вывесили российский флаг и плакат с надписью «Одесса - русский город». Фото опубликовано в группе «Интересная Одесса» в соцсети «ВКонтакте».

В Одессе вывесили флаг России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что фото было сделано 22 августа, в День флага России.

По данным «Фокуса», к дому вызвали наряд полиции, а жители многоэтажки сняли флаг «своими силами». Полицейские начали проверку.

Ранее в Одессе был задержан мужчина, сорвавший флаг Украины и выбросивший его в мусорный бак. Во время разговора с полицейскими одессит заявил, что поддерживает Россию.

После задержания его передали следователям, мужчину заподозрили в сотрудничестве с российскими властями.

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