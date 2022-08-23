В Одессе вывесили флаг России

В Одессе на улице Небесной сотни вывесили российский флаг и плакат с надписью «Одесса - русский город». Фото опубликовано в группе «Интересная Одесса» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сообщении отмечается, что фото было сделано 22 августа, в День флага России.

По данным «Фокуса», к дому вызвали наряд полиции, а жители многоэтажки сняли флаг «своими силами». Полицейские начали проверку.

Ранее в Одессе был задержан мужчина, сорвавший флаг Украины и выбросивший его в мусорный бак. Во время разговора с полицейскими одессит заявил, что поддерживает Россию.