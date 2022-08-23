«Очень мощный» документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже к 29-30 августа. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.
Такое заявление он сделал после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. По словам Ермака, над документом ведется работа совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
«До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», - заверил Ермак.
Он также отметил, что партнеры Украины показывают заинтересованность в вопросе гарантий безопасности.
В конце 2021 года Россия пыталась договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, предполагающими среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
При этом Владимир Зеленский заявил, что Украина получит систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока та не входит в НАТО. А канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в настоящее время порядок предоставления таких гарантий обсуждается между странами G7, а также «теми, кто готов их дать», и Киевом.