«Очень мощный» документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже к 29-30 августа. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет РИА Новости.

Такое заявление он сделал после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. По словам Ермака, над документом ведется работа совместно с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

«До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», - заверил Ермак.

Он также отметил, что партнеры Украины показывают заинтересованность в вопросе гарантий безопасности.

В конце 2021 года Россия пыталась договориться с США и НАТО по гарантиям безопасности, предполагающими среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».