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29 минут назад

У Бундесвера закончилось оружие для Украины

Мария Иванова

В Вооруженных силах Германии (Бундесвер) заявили, что больше не способны поставлять оружие Украине из собственных запасов. Об этом сообщает Spiegel.

У Бундесвера закончилось оружие для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель немецкого министра обороны Кристин Ламбрехт заявил, что Германия подошла к допустимому пределу поставок. Если перейти его - Бундесвер будет ослаблен, подчеркнул он.

Комментарии ВС Германии связаны с призывом трех депутатов от СДПГ (Социал-демократическая партия), партии Зеленых и СвДП (Свободная демократическая партия) значительно увеличить поставки немецкого оружия Украине.

Политики заявили, что интересы немецкой армии сейчас должны отойти на второй план, так как «выживание» Украины соответствует интересам безопасности Германии.

В канцелярии канцлера Олафа Шольца в ответ на призыв депутатов заявили, что Берлин поставляет Киеву много оружия, но обострять конфликт нельзя.

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Германия поставила Украине 15 самоходных зенитных самоходных установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

В рамках договоренностей ЕС Украина также получила военную технику, оставшуюся со времен Варшавского договора у Польши, Чехии, Словакии и Словении. Взамен Германия должна была пополнить резерв оружия в этих странах за счет немецкой техники.

Бундестаг одобрил сделку четыре месяца назад, однако возникли проблемы с обменом вооружениями. В Польше заявили, что передали Украине до 240 танков Т-72 и несколько десятков единиц бронетехники, но не получили «реальных предложений» от Берлина.

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