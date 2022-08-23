У Бундесвера закончилось оружие для Украины

В Вооруженных силах Германии (Бундесвер) заявили, что больше не способны поставлять оружие Украине из собственных запасов. Об этом сообщает Spiegel.

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Представитель немецкого министра обороны Кристин Ламбрехт заявил, что Германия подошла к допустимому пределу поставок. Если перейти его - Бундесвер будет ослаблен, подчеркнул он.

Комментарии ВС Германии связаны с призывом трех депутатов от СДПГ (Социал-демократическая партия), партии Зеленых и СвДП (Свободная демократическая партия) значительно увеличить поставки немецкого оружия Украине.

Политики заявили, что интересы немецкой армии сейчас должны отойти на второй план, так как «выживание» Украины соответствует интересам безопасности Германии.

В канцелярии канцлера Олафа Шольца в ответ на призыв депутатов заявили, что Берлин поставляет Киеву много оружия, но обострять конфликт нельзя.

Германия поставила Украине 15 самоходных зенитных самоходных установок Gepard, 44 бронетранспортера М113, 500 переносных систем противовоздушной обороны Stinger и другие вооружения.

В рамках договоренностей ЕС Украина также получила военную технику, оставшуюся со времен Варшавского договора у Польши, Чехии, Словакии и Словении. Взамен Германия должна была пополнить резерв оружия в этих странах за счет немецкой техники.