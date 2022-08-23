«Мы можем его конфисковать»: депутат Рады призвал воровать газ РФ

Украинские власти должны начать воровать газ, который РФ поставляет в Европу через территорию Украины, и продавать его в Евросоюз. К этому призвал на своей странице в соцсети экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Он заявил, что ресурс принадлежит России до тех пор, пока он не пересечет границу ЕС, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.

— Газ, который транспортируется по территории Украины, российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать, — написал парламентарий.

Разумков уверен, что киевские власти должны «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с РФ.

— И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность, — отметил депутат.

Также он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и европейскими странами. По мнению Разумкова, Киеву нужно конфисковать газ и продавать его первоначальным покупателям, а средства направлять на закупки вооружения для украинской армии, сообщает РИА Новости.