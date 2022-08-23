«Мы можем его конфисковать»: депутат Рады призвал воровать газ РФ

Украинские власти должны начать воровать газ, который РФ поставляет в Европу через территорию Украины, и продавать его в Евросоюз. К этому призвал на своей странице в соцсети экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков.
Он заявил, что ресурс принадлежит России до тех пор, пока он не пересечет границу ЕС, а, значит, подпадает под украинское законодательство о конфискации российских активов.
— Газ, который транспортируется по территории Украины, российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать, — написал парламентарий.
Разумков уверен, что киевские власти должны «оправдывать» свои действия воссоединением Крыма с РФ.
— И мы действительно должны размышлять, стоит ли выполнить закон и забрать российский газ, продавая который Москва финансирует свою армию? Напомню, что конфискация российского имущества — это наша законная обязанность, — отметил депутат.
Также он предложил не обращать внимания на заключенные договоры о поставках газа между Россией и европейскими странами. По мнению Разумкова, Киеву нужно конфисковать газ и продавать его первоначальным покупателям, а средства направлять на закупки вооружения для украинской армии, сообщает РИА Новости.
15 августа сообщалось, что государственное бюро расследований Украины выявило хищение имущества украинских бизнесменов под видом конфискации российской собственности в Сумской области. По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться.