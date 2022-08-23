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6 минут назад

В МИД Эстонии назвали провокацией заявление ФСБ об убийстве Дугиной

RT на русском

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией заявления ФСБ России в отношении расследования убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию России. Больше нам к этому нечего добавить», — сказал Рейнсалу порталу государственного телерадиовещания ERR.

По мнению главы эстонского МИД, Москва пытается оказывать давление на Таллин за поддержку Украины.

Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

ФСБ раскрыла убийство Дугиной

По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.

Отец Натальи Вовк заявил РИА Новости, что дочь служила в украинской армии.

В мире,Видео,Наталья Вовк,ФСБ,
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