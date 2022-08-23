В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был предупредить Украину о невозможности ее вступления в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

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Ранее Шольц заявил, что еще до начала военного конфликта между Россией и Украиной он говорил с главой российского государства о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс до истечения срока в 30 лет.

Бужанский прокомментировал это заявление.

«Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО», — написал он и добавил, что предупредить о том же самом правительство Украины канцлер Германии не посчитал нужным и вместо этого говорил об «открытых дверях».