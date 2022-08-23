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19 минут назад

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц должен был предупредить Украину о невозможности ее вступления в НАТО в ближайшие 30 лет, а не обсуждать эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил депутат Рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

В Киеве выступили с претензиями к Шольцу из-за его откровений Путину
Фото: ReutersReuters

Ранее Шольц заявил, что еще до начала военного конфликта между Россией и Украиной он говорил с главой российского государства о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс до истечения срока в 30 лет.

Бужанский прокомментировал это заявление.

«Это конечно очень интересно узнать, что канцлер Германии сообщал Путину, что в ближайшие 30 лет Украину не примут в НАТО», — написал он и добавил, что предупредить о том же самом правительство Украины канцлер Германии не посчитал нужным и вместо этого говорил об «открытых дверях».

Издание напоминает, что в 2014 году Верховная рада внесла изменения в законодательство и отказалась от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, тем самым закрепив курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с дополнительными возможностями.

В мире,Максим Бужанский,Олаф Шольц,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,Правительство Украины,ЕС,
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