Бриатанцам захотели увеличить пособия за прием украинских беженцев

Необходимо увеличить в два раза размер пособия семьям, разместившим у себя беженцев с Украины. Об этом заявил государственный министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон, пишет газета The Daily Telegraph.
«Я попросил Минфин [Британии] для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с £350 до £700. Люди находятся под давлением. Я не могу предоставить доказательств этого, но мое чутье говорит мне, что если они находятся в сложной финансовой ситуации, то [удвоенные выплаты] очень сильно помогут», — сказал Харрингтон в интервью газете The Daily Telegraph.
Дипломат также обратился с просьбой выделить дополнительные средства для украинских беженцев на уроки английского. По словам чиновника, этот вопрос должны утвердить у премьер-министра Великобритании, который, по плану, приступит к своим обязанностям 6 сентября.
Ранее сообщалось, что новые выплаты правительства Великобритании по программе «Дома для Украины» не помогут простым британцам, многие находятся на грани разорения. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent. Сам Ричард Харрингтон заявлял, что Британия оказалась не подготовлена к такому огромному потоку беженцев.
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