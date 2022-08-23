Бриатанцам захотели увеличить пособия за прием украинских беженцев

«Я попросил Минфин [Британии] для вторых шести месяцев увеличить размер выплат с £350 до £700. Люди находятся под давлением. Я не могу предоставить доказательств этого, но мое чутье говорит мне, что если они находятся в сложной финансовой ситуации, то [удвоенные выплаты] очень сильно помогут», — сказал Харрингтон в интервью газете The Daily Telegraph.