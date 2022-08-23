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26 минут назад

FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики

Елена Прошина

Жители немецкого города Шведт возмущены решением Германии о запрете поставок нефти из России. Об этом сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан, передает РИА Новости.

FT: немецкий город захлестнула волна гнева из-за антироссийской политики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, в этом городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, чья жизнедеятельность полностью зависит от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Автор статьи пишет, что жители города активно выражают недовольство, так как из-за решения правительства завод могут закрыть. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе считает, что подобное развитие событий будет «настоящим кошмаром» и пояснила, что закрытие предприятия повлечет за собой увеличение количества безработных и проблемы с электроснабжением.

Шазан отметил, что многие горожане поинтересовались, почему Германия не могла последовать примеру Чехии, Венгрии и Словакии, которые тоже связаны с трубопроводом «Дружба», но приняли решение об отсрочке, так как пока не нашли альтернативу нефти из России.

Как рассказал депутат бундестага Йенс Кеппе, проживающий в этом городе, жители Шведта считают, что правительство ФРГ принимает их за «разменную монету в чужой игре». Местная жительница Урсула Патц заявила, что санкции против России бессмысленны, если страны, которые их ввели, пострадают от них больше.

Ранее Германия и другие страны ЕС ввели эмбарго на импорт нефти и угля из России.

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