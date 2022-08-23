Пентагон вновь отказался помочь властям Вашингтона с приемом мигрантов

Первый соответствующий запрос Боузер направила Пентагону в июле, однако получила отказ. 11 августа мэр обратилась в военное ведомство повторно. В ответном письме, попавшем в распоряжение Reuters, Пентагон отметил, что у бойцов Нацгвардии нет специальной подготовки или опыта, необходимых в данной ситуации. Кроме того, в Министерстве добавили, что задействование нацгвардейцев окажет "существенное" влияние на боеготовность Национальной гвардии округа Колумбия.

Боузер в июле попросила федеральные власти привлечь бойцов Национальной гвардии для помощи городу в связи с наплывом мигрантов, который она охарактеризовала как "гуманитарный кризис". Он был вызван тем, что в этом году власти американских штатов Техас и Аризона начали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон нелегальных мигрантов, в частности проникших на территорию США после незаконного пересечения границы с Мексикой. Губернаторы данных штатов таким образом выражают протест против того, что администрация президента США Джо Байдена, по их мнению, проявляет излишнюю мягкость в сфере миграционной политики. По данным Reuters, из Техаса в столичный округ Колумбия к настоящему моменту были доставлены свыше 7 тыс. мигрантов, а из Аризоны - 1,5 тыс. При этом, как отмечает агентство, для большинства мигрантов Вашингтон не является конечным пунктом назначения, в течение нескольких часов или дней они обычно отправляются в другие города страны.