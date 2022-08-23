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48 минут назад

Die Welt: Лидеры ФРГ, Франции и США управляют Зеленским

Вечерняя Москваиещё 3

Президенты Соединенных Штатов, Франции и канцлер Германии управляют украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно они выбирают политический курс, которого он будет придерживаться. Такое мнение высказал обозреватель Кристоф Шлиц в статье для издания Die Welt.

Die Welt: Лидеры ФРГ, Франции и США управляют Зеленским
Фото: bundeskanzleramt.atbundeskanzleramt.at

Отмечается, что, вопреки публичным заявлениям о праве Украины на самоопределение, решения о стратегических действиях украинского президента принимают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

— Потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна, — пояснил журналист.

Он считает, что Запад не пришел к единогласию по конфликту на Украине. Так, если Штаты, скорее всего, намерены продолжать поставлять вооружения, то ФРГ и Франция, вероятно, предпочли бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

По мнению Шлица, такая неопределенность только усугубляет обстановку в западных странах, в которых увеличивается недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для РФ.

— На Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными, — заключил обозреватель.

22 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорую встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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