Президенты Соединенных Штатов, Франции и канцлер Германии управляют украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно они выбирают политический курс, которого он будет придерживаться. Такое мнение высказал обозреватель Кристоф Шлиц в статье для издания Die Welt.

Фото: bundeskanzleramt.at bundeskanzleramt.at

Отмечается, что, вопреки публичным заявлениям о праве Украины на самоопределение, решения о стратегических действиях украинского президента принимают президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

— Потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна, — пояснил журналист.

Он считает, что Запад не пришел к единогласию по конфликту на Украине. Так, если Штаты, скорее всего, намерены продолжать поставлять вооружения, то ФРГ и Франция, вероятно, предпочли бы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

По мнению Шлица, такая неопределенность только усугубляет обстановку в западных странах, в которых увеличивается недовольство санкционной политикой, которая не имеет всеобъемлющих последствий для РФ.