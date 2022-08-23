Трамп вывез 700 страниц секретных документов

Национальное управление архивов и документации (NARA) США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опубликованное письмо архивиста Дебры Уолл.

Фото: White House / Global Look Press White House / Global Look Press

«Среди материалов в коробках находится более 100 документов с секретными сведениями на более чем 700 страницах (...) Некоторые [документы] включают высшие уровни секретности, в том числе, материалы специальной программы доступа», — приводит издание слова Уолл. Письмо архивиста было написано 10 мая и адресовано бывшему федеральному прокурору Эвану Коркорану.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). При этом в январе 2022 года Трамп передал Национальному архиву США еще 150 документов. Таким образом, после окончания президентского срока бывший американский лидер хранил у себя дома более 300 секретных материалов государственного значения.

15 августа бывший президент США Дональд Трамп заявил, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида изъяли три его паспорта. Ранее Трамп допустил подлог ФБР улик при обыске его поместья.