В дом американца в 23-й раз врезался автомобиль

В калифорнийском городе Сан-Хосе уже 23-й автомобиль врезался в дом Рэя Минтера. Об этом сообщает издание San Jose Spotlight.

Фото: Рамблер Рамблер

«Он летел со скоростью 169 км/ч, когда врезался в мой автомобиль и втолкнул его и всё остальное в мой гараж. Я мог бы сказать, что я испугался, но после стольких случаев и лет борьбы с этой ситуацией, любой бы привык к этому», – вспоминает произошедшее сам Рей.

После того как в 70-х годах неподалёку от дома Рэя Минтера была построена дорожная развязка, в его жилище регулярно врезаются невнимательные или нетрезвые водители. Последний случай стал 23 по счёту, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время – власти Сан-Хосе перекладывают ответственность на Штат, в то время как власти Штата отвечают, что проблема должна решаться на местном уровне.

В целях безопасности Рей Минтер установил вокруг дома металлические столбы, на которые он уже потратил около 30 тысяч долларов. Но эта мера предосторожности работает далеко не всегда – по словам Минтера, некоторые автомобили просто пролетают над ними. Регулярные аварии уже полностью уничтожили семейные насаждения семьи Минтеров и чуть не привели к смерти племянницы и отца Рея.

Впрочем, некоторый шанс на то, что ситуация будет исправлена, всё же есть. Власти Сан-Хосе пытаются получить грант на реконструкцию дорог, который поможет снизить аварийность.

«Не могу сказать, что я полон надежд. В Сан-Хосе остаётся только ждать и наблюдать», – говорит на это сам Минтер.